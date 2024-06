V Nemčiji lani zabeležili porast groženj s strani skrajnežev, Rusije in Kitajske

Berlin, 18. junija - Nemški organi pregona so lani zabeležili rekordno število politično motiviranih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj, ki so jih zagrešili skrajneži, piše v danes objavljenem poročilu nemške obveščevalne agencije. Poročilo prav tako opozarja na porast vohunskih in kibernetskih aktivnosti v Nemčiji, ki jih izvajata Rusija in Kitajska.