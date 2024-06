Odkrivanje Kamniško-Savinjskih Alp s Hop on - Hop off prevozom

Kamnik, 22. junija - Kamničani in obiskovalci bodo tudi letos lahko odkrivali Kamniško-Savinjske Alpe trajnostno s Hop on - Hop off prevozom. Na pot se lahko odpravijo z organiziranim krožnim prevozom, ki bo od danes do 1. septembra vozil vse dni v tednu. Letošnja novost je nekoliko spremenjena trasa, saj bo kombi ustavljal tudi v občini Komenda.