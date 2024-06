Ljubljana, 18. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je dolenjska avtocesta med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu ponovno odprta.

Ostaja daljši zastoj do počivališča Barje in do priključka Bizovik. Zastoji so tudi na vzporednih cestah med Ljubljano in Šmarjem Sap.