V Stožicah danes obračuna med Kubo in Srbijo ter Italijo in Poljsko

Ljubljana, 19. junija - Na odbojkarskem turnirju lige narodov v Stožicah bosta danes na sporedu dvoboja med Kubo in Srbijo ter Italijo in Poljsko. Posebej zanimiv bo prvi dvoboj, ki se bo začel ob 16.30, saj so Kubanci in Srbi neposredni tekmeci za nastop na olimpijskem turnirju v Parizu.