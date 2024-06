KUD Študent Maribor predstavlja 60 let delovanja

Maribor, 19. junija - Kulturno umetniško društvo (KUD) Študent Maribor praznuje 60 let delovanja in ob tem prireja razstavo z zgodovinskim pregledom društva. Razstava, ki jo danes odpirajo v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM), bo na ogled do konca avgusta. Jubilej bodo obeležili tudi s slavnostno akademijo v četrtek na trgu Leona Štuklja.