Pridelovalci žit spet opozarjajo na prenizke odkupne cene

Gornja Radgona, 18. junija - V Pomurju se je že začela žetev. Najprej je na vrsti ječmen, zaradi napovedanih visokih temperatur pa bi lahko zgodnje sorte pšenice začeli žeti konec tedna. Predvidene cene so ponovno nižje od stroškov pridelave, so na današnjem sestanku v Gornji Radgoni opozorili predstavniki kmetov, sindikata, zadružne zveze in kmetijsko gozdarske zbornice.