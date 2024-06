Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema in Sinteza zahtevata pripravo predloga kombiniranega volilnega sistema

Ljubljana, 18. junija - Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema in Sinteza zahtevata, da vlada takoj imenuje delovno skupino za pripravo predloga kombiniranega volilnega sistema. Delovna skupina naj bo sestavljena tripartitno, v njej naj sodelujejo strokovnjaki, zastopniki civilne družbe in predstavniki političnih strank, so sporočili iz Sinteze.