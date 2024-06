Na avstrijskem Koroškem letos prvič aktivirali načrt za zaščito pred vročino

Celovec, 18. junija - Na avstrijskem Koroškem so danes v pričakovanju temperatur nad 30 stopinj Celzija prvič letos aktivirali načrt za zaščito pred vročino, je sporočila deželna vlada. V skladu z načrtom so lokalne oblasti več kot 900 ustanovam, zlasti domovom za ostarele in bolnišnicam, poslale priporočila za ukrepanje v vročih dneh.