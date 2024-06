V prometni nesreči voznik skuterja huje poškodoval peško

Kočevje, 18. junija - V nedeljo zvečer je na pešpoti med mestnim pokopališčem in Ulico heroja Marinclja v Kočevju prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik skuterja trčil v peško in se brez ustavljanja odpeljal. Peška je bila v nesreči huje poškodovana. Policisti pozivajo očividce, da jim posredujejo informacije o nesreči, so sporočili s PU Ljubljana.