Ministrstvo upravičence do javnih sredstev poziva k pravočasnemu obveščanju o spremembah transakcijskih računov

Ljubljana, 18. junija - Na ministrstvu za delo komitente nekdanje N banke, ki so upravičeni do javnih sredstev, pozivajo, naj pristojnemu centru za socialno delo čim prej sporočijo podatke o spremenjenem transakcijskem računu. NLB, ki si je pripojila N banko, bo samodejno preusmerjanje na nove račune namreč zagotavljala samo še do vključno 30. junija.