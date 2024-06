Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Fisker v stečaj

New York, 18. junija - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Fisker je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek vložil zahtevo za zaščito pred upniki. Kot razlog je navedel visoko inflacijo in težave s proizvodnjo. Podjetje je že nekaj časa v finančnih težavah in je ustavilo proizvodnjo modela Ocean, predstavljenega leta 2022.