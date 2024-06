Kohezijski ministri v Luksemburgu o novi strateški agendi

Luxembourg, 18. junija - Kohezijski ministri držav EU so danes v Luksemburgu razpravljali o povezavi med kohezijsko politiko in novo strateško agendo za obdobje 2024-2029. Zasedanja se je udeležil tudi slovenski minister Aleksander Jevšek, ki je v razpravi med drugim poudaril pomen regionalnega pristopa, so sporočili z ministrstva.