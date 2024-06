Rokometni prvoligaši znova na igrišča 7. septembra

Ljubljana, 18. junija - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so se v ponedeljek zbrali predstavniki klubov Lige NLB. Na seji Združenja so med drugim potrdili razpored tekmovanja v novi sezoni. Moški prvoligaši se bodo na igrišča vrnili 7. septembra, so sporočili z RZS. V uvodnem krogu bo aktualni prvak Gorenje Velenje gostoval v Škofji Loki.