Nekdanji tajski premier Thaksin obtožen zaradi razžalitve monarhije

Bangkok, 18. junija - Nekdanji tajski premier Thaksin Shinawatra je bil danes na sodišču v Bangkoku obtožen zaradi razžalitve monarhije pred skoraj desetimi leti, poročajo tuje tiskovne agencije. Po plačilu varščine so ga sicer nato izpustili, če bi bil spoznan za krivega, pa mu grozi do 15 let zapora.