Ravnanje s plastiko v Evropi ostaja netrajnostno

Koebenhavn, 18. junija - Proizvodnja plastike in ravnanje potrošnikov z njo v Evropi ostajata netrajnostna, kaže poročilo Evropske agencije za okolje. Storiti bi morali več za spodbujanje krožnega gospodarstva, da bi zmanjšali količino plastičnih odpadkov in delež nepravilno odloženih ter prispevali k boju proti podnebnim spremembam, so pozvali v agenciji.