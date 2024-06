Neurja v Latinski Ameriki zahtevala skoraj 20 življenj

San Salvador/Quito, 18. junija - Dele Srednje in Južne Amerike so prizadela močna neurja in zemeljski plazovi, v katerih je doslej življenje izgubilo najmanj 18 ljudi, od tega 11 v Salvadorju in sedem v Ekvadorju, so sporočile oblasti obeh držav. Poplave in zemeljski plazovi povzročajo nevšečnosti tudi v Gvatemali, Hondurasu in jugovzhodni Mehiki.