Vreme: Danes bo sončno in toplo

Ljubljana, 18. junija - Danes bo sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno jasno, prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo večinoma sončno s kakšno nevihto na severu v popoldanskem in večernem času, vročina se bo še nekoliko stopnjevala.

Vremenska slika: Nad Iberskim polotokom je ciklonsko območje. Nad srednjo in južno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah z jugozahodnimi vetrovi doteka postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v sredo bo pretežno jasno in vse bolj vroče.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv ugoden in spodbuden. Sredi dneva in popoldne bo v nižinah povečana toplotna obremenitev, ki se bo postopno nekoliko stopnjevala.