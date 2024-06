Po grenkem porazu pri Dallasu v iskanje pozitivnega nauka

Boston, 18. junija - Košarkarji Dallas Mavericks so sezono 2023/24 v severnoameriški ligi NBA končali kot zmagovalno moštvo jugozahodne skupine ter najboljša ekipa zahodne konference, a brez želenega glavnega dobitka. V velikem finalu so morali priznati premoč novim rekorderjem lige NBA - Boston Celtics, ki so za 18. naslov Dallas premagali s 4:1 v zmagah.