* Izidi, končnica, finale: - 1. tekma, 7. junij: Boston Celtics - Dallas Mavericks 107:89 (Luka Dončić: 30 točk, 10 skokov v 38 minutah za Dallas) (Boston je vodil z 1:0 v zmagah) - 2. tekma, 10. junij: Boston Celtics - Dallas Mavericks 105:98 (Luka Dončić 32 točk, 11 skokov in 11 podaj v 42 minutah za Dallas) (Boston je vodil z 2:0 v zmagah) - 3. tekma, 13. junij: Dallas Mavericks - Boston Celtics 99:106 (Luka Dončić 27 točk, 6 skokov, 6 podaj in 6 osebnih napak v 38 minutah za Dallas) (Boston je vodil s 3:0 v zmagah) - 4. tekma, 15. junij: Dallas Mavericks - Boston Celtics 122:84 (Luka Dončić 29 točk, 5 skokov in 5 podaj v 33 minutah za Dallas) (Boston je vodil s 3:1 v zmagah) - 5. tekma, 18. junij: Boston Celtics - Dallas Mavericks 106:88 (Luka Dončić 28 točk, 12 skokov, 5 podaj v 43 minutah za Dallas) (Boston je slavil s 4:1 v zmagah)

* Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.