Boston po visoki zmagi nad Dončičevim Dallasom do 18. naslova

Boston, 18. junija - Košarkarji Boston Celtics so novi prvaki severnoameriške lige NBA. Na peti tekmi finala končnice so s 106:88 premagali Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića in v seriji slavili s 4:1 v zmagah za 18. naslov v zgodovini lige NBA. Dončić je na zadnji tekmi sezone prek luže dosegel 28 točk, 12 skokov in pet podaj.