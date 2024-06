Dnevnik o nepooblaščenih izvajalcih pomoči na cesti (18. 6.)

Ljubljana, 17. junija - Miha Plementaš v komentarju Divji zahod na slovenskih avtocestah piše o nepooblaščenih izvajalcih pomoči na cesti. Omenja družbo Žonta, katere zaposleni so, ko so imeli pogodbo z Darsom, ustavljali voznike na avtocesti in se predstavljali kot zaposleni na Darsu. Policija je še letos dobila več prijav suma nepravilnosti pri odvozu vozil z avtocest.