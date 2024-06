Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so teden začele z močnim vzponom, saj sta indeksa S&P 500 in Nasdaq končala na novih rekordnih vrednostih. To pa je spodbudilo nadaljnje navdušenje nad umetno inteligenco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.