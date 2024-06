Janša: Ponovitev koalicije EPP z levosredinskimi strankami bi lahko vodila do poraza

Bruselj, 17. junija - Za Evropsko ljudsko stranko (EPP) je lahko ponavljanje koalicije z levosredinskimi strankami "pot do poraza", je po udeležbi na srečanju voditeljev vlad in opozicijskih strank iz vrst EPP na družbenem omrežju X zapisal predsednik SDS Janez Janša. Znova se je zavzel za koalicijo, ki bi jo poleg EPP sestavljala ena stranka z desnice in ena z levice.