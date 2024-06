V nabor elektronskega poslovanja s sodišči tudi predlog za revizijo

Ljubljana, 17. junija - Predloge za dopustitev revizije v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkih, postopkih pred upravnim ter pred delovnim in socialnim sodiščem lahko stranke od danes vložijo tudi v elektronski obliki. Od danes pa se uporabljajo tudi zakonske določbe, ki omogočajo revizijo v postopkih zaradi insolventnosti, so sporočili z ministrstva za pravosodje.