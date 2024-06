Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD nazadovala za štiri mesta

Ljubljana, 18. junija - Slovenija se je letos na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 67 državami uvrstila na 46. mesto, kar je štiri mesta slabše kot lani. Svojo uvrstitev je sicer poslabšala večina evropskih držav. Najbolj konkurenčne države so Singapur, Švica in Danska, sledita Irska in Hongkong, so raziskavo povzeli v Spiritu Slovenija.