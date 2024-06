Znani morebitni tekmeci slovenskih nogometnih klubov v Evropi

Nyon, 17. junija - Slovenski nogometni prvaki Celjani so dobili morebitne tekmece v 1. krogu kvalifikacij za nastop v ligi prvakov. Med njimi so finski HJK Helsinki, estonska Flora Tallinn, ferski Klaksvik, irski Shamrock Rovers in latvijski Rigas FS, je sporočila Evropska nogometna zveza Uefa. Imena morebitnih tekmecev so izvedeli tudi pri Mariboru in Bravu.