Coldplay z novim albumom Moon Music na recikliranem materialu

London, 19. junija - Londonska skupina Coldplay je v času, ko se mudi na evropski turneji, napovedala svoj novi album Moon Music, ki bo izšel 4. oktobra. Njihov deseti studijski album bo tudi okoljsko naravnan, saj bo izdaja vsebovala reciklirane materiale. Prvi singl z albuma Feels Like I'm Falling in Love so člani v živo prvič izvedli v Budimpešti.