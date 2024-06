Objavljeno javno naročilo za Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

Ljubljana, 17. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je minuli teden objavilo javno naročilo za gradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov. Objekt v vrednosti 5,8 milijona evrov bo zgrajen izključno iz lesa, financiran pa bo iz načrta za okrevanje in odpornost.