V eksploziji na vojaškem poligonu na Češkem osem ranjenih, ena smrtna žrtev

Olomouc, 17. junija - V eksploziji streliva na vojaškem poligonu v mestu Libava na vzhodu Češke je bilo danes ranjenih sedem vojakov in en civilist, še en vojak pa je že na kraju nesreče umrl, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz češke vojske in bližnje bolnišnice, kamor so preostale odpeljali na zdravljenje.