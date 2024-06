Videospot Africa skupine Toto z milijardo ogledov na YouTubu

New York, 18. junija - Uspešnica Africa, ki jo je leta 1982 posnela ameriška zasedba Toto, je tri leta potem, ko je dosegla milijardo predvajanj na Spotifyju, ta mejnik zdaj dosegla tudi na spletni platformi YouTube. Med uspešnicami rock skupin sta sicer na vrhu YouTube seznama Sugar in Girl Like You zasedbe Maroon 5, prva s štirimi, druga pa s 3,6 milijarde ogledov.