Delničarji NLB potrdili prvo letošnje izplačilo dividend

Ljubljana, 17. junija - Delničarji NLB so na današnji skupščini potrdili izplačilo dividend v skupni višini 110 milijonov evrov. Gre za prvo izplačilo dividend letos, o drugem v enaki višini bodo predvidoma odločali konec leta. Izvolili so tudi tri nadzornike, med njimi so nov mandat zaupali dosedanjemu prvemu nadzorniku NLB Primožu Karpetu.