Na Ljubljanski borzi nova rekordna vrednost delnic NLB

Ljubljana, 17. junija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi porasel za 0,33 odstotka na 1564,24 točke. V prvi kotaciji je največji skok uspel delnicam Cinkarne Celje in NLB, slednje so dosegle novo rekordno vrednost. Vlagatelji so opravili za 3,9 milijona evrov poslov, največ, za 2,8 milijona evrov, z delnicami Krke.