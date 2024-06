Raziskava kaže na rast zaupanja v mobilno plačevanje

Ljubljana, 23. junija - Sodobni načini plačevanja, kot so mobilne denarnice izbranih ponudnikov, postajajo med Slovenci čedalje bolj priljubljeni in s tem pridobivajo na zaupanju, ugotavlja najnovejša raziskava Masterindex družbe Mastercard Slovenija. Plačilne kartice so prevladujoča oblika plačevanja, na veljavi pa pridobiva tudi mobilno plačevanje.