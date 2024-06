Žakelj zavrača navedbe o neobstoječih prijavah za nadzor Knovsa na policiji

Ljubljana, 17. junija - Predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi) po današnjem poročanju portala 24ur, da prijave, na podlagi katerih je po aferi Dars sledil nadzor Knovsa na policiji, ne obstajajo, vztraja, da to ne drži in da je nadzor potekal zakonito. Iz koalicije medtem letijo očitki o politični zlorabi Knovsa in pozivi k razmisleku o umiku Žaklja s čela komisije.