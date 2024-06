V eksploziji na vojaškem poligonu na Češkem ranjenih devet vojakov

Olomouc, 17. junija - V eksploziji na vojaškem poligonu v mestu Libava na vzhodu Češke je bilo danes ranjenih devet vojakov, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz češke vojske in bližnje bolnišnice, kamor so poškodovane odpeljali na zdravljenje. Šlo naj bi za eksplozijo streliva, več podrobnosti za zdaj ni znanih.