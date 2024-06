Hrvaški župan sodeloval v pretepu

Zagreb, 17. junija - Župan hrvaškega kraja Novi Marof Siniša Jenkač je bil v nedeljo vpleten v verbalni in fizični konflikt z neimenovanim 52-letnikom, so danes sporočili iz varaždinske policijske uprave. Incident se je zgodil okoli 1. ure na parkirišču pred počitniško hišo v kraju Orehovac. 52-letnik je bil tako poškodovan, da so ga oskrbeli v bolnišnici v Varaždinu.