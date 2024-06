Več kot 400 organizacij pozvalo voditelje EU k ponovni zavezi zelenemu dogovoru

Bruselj, 17. junija - Skoraj 450 nevladnih organizacij, predstavnikov lokalnih oblasti, združenj in podjetij je v skupni izjavi pozvalo voditelje EU k ponovni zavezi evropskemu zelenemu dogovoru. Zeleni dogovor je motor, ki bo poganjal trajnostno rast in varnost, so v sporočilu za javnost zapisali v združenju Solarpower Europe.