V Galeriji Equrna razstava Boštjana Novaka in Jureta Zadnikarja

Ljubljana, 18. junija - V Galeriji Equrna bodo drevi odprli razstavo Boštjana Novaka in Jureta Zadnikarja z naslovom Odmev odnosov. Kipar in slikar gojita ustvarjalno zavezništvo še iz časov študija na akademiji. Pričujoča razstava je nastajala ločeno in ni imela natančnega vsebinskega okvira. Znano je bilo le, da bo Novak kiparil človeka, Zadnikar pa slikal krajino.