Ustanovljena prva slovenska literarna agencija za avtorske pravice

Ljubljana, 17. junija - V Ljubljani je zaživela prva slovenska literarna agencija, da bi predstavljala slovenske in tuje založnike ter avtorje na mednarodnih knjižnih trgih. Pri njeni ustanovitvi sta se povezali direktorica založbe Pivec Zala Stanonik in članica skupine Založniki brez meja Senja Požar. To bo nova literarna točka na območju Alpe - Mediteran.