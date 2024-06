Pri Mladinski knjigi predstavili še zadnji sveženj knjig pred poletjem

Ljubljana, 17. junija - Pri Mladinski knjigi so izšle slikanice Precej drugačen zmaj Romana Rozine in Petra Škerla, Mala uš Iva in druga mrgolazen Lovra Matiča in Tomaža Lavriča, Bolšji cirkus Andreja in Roka Predina, Kevinovi oslički Barbare Hanuš in Ane Zavadlav ter knjigi Yuvala Noaha Hararija Sapiens v stripu 1: Rojstvo človeka in Ej, poslušaj! Gulraiza Sharifa.