Kajakaši in kanuisti misli preusmerili na OI

Ljubljana, 17. junija - Za kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah je prvi del sezone, evropsko prvenstvo in tekme svetovnega pokala. Štirje tekmovalci, Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar so izpustili zadnjo tekmo v Krakovu, se spočili, zdaj pa jih čakajo zaključne priprave na olimpijski nastop v Parizu.