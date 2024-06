V nedeljski prometni nesreči na Tolminskem umrl 74-letnik

Most na Soči, 17. junija - V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo popoldne v Bači pri Modreju v občini Tolmin, je umrl 74-letni voznik osebnega vozila. Vozil je iz smeri Idrije proti Mostu na Soči in pri odcepu za Baško grapo na Tolminskem z vozilom zapeljal z vozišča ter s prednjim desnim delom avtomobila trčil v stanovanjsko hišo, so sporočili s PU Nova Gorica.