Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo razpis Bloudkovih priznanj 2024

Ljubljana, 17. junija - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek v uradnem listu objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj Stanka Bloudka za leto 2024. Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa.