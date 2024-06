V poletni vročini pomembna tudi skrb za živali

Ljubljana, 17. junija - V vročih poletnih dneh je pomembna tudi skrb za živali. Med ključnimi ukrepi za zaščito živali pred vročino so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas, opozarja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.