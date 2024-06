Na vrhu Sekirice nad Logatcem bo danes zavihrala največja slovenska zastava

Logatec, 17. junija - Na vrhu Sekirice nad Logatcem bodo danes popoldne izobesili največjo slovensko zastavo. To bodo med drugim postavili v čast temu pomembnemu državnemu simbolu in 33-letnici slovenske državnosti. Zbrane bosta nagovorila bivši predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.