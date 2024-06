Gorski reševalci s helikopterjem na varno prepeljali poškodovana pohodnika

Nova Gorica, 16. junija - Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) so danes s posadko helikopterja prevzeli dva poškodovana pohodnika in ju odpeljali v bolnišnici. Prvega so prevzeli na Kriških podih v občini Bovec, saj se je poškodoval pod Razorjem. Drugega pa so okoli 12. ure prevzeli na težko dostopnem območju v občini Nova Gorica, so sporočili iz centra za obveščanje.