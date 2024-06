Na romanju v Meki najmanj 19 mrtvih zaradi vročine

Meka, 16. junija - Med romanjem muslimanov v Meko, ki poteka v ekstremni vročini, je umrlo najmanj 19 romarjev iz Jordanije in Irana, več je pogrešanih, so danes sporočile jordanske in iranske oblasti. Temperatura je v soboto ob vzponu na goro Arafat, kamor se je napotilo okoli 1,8 milijona vernikov, dosegla 48 stopinj Celzija, poročajo tuje tiskovne agencije.