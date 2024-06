Borštnikov prstan Branku Šturbeju, najboljša predstava Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Maribor, 16. junija - V Mariboru se je nocoj s podelitvijo nagrad sklenil 59. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel prvak ljubljanske Drame Branko Šturbej, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so bili izbrani šesturni Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča.