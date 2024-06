Ob trčenju v drevo neprivezan potnik padel iz avtomobila

Kranj, 16. junija - V petek nekaj pred polnočjo se je na cesti Kranj-Hrastje zgodila prometna nesreča, v kateri je 18-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča, oplazil več dreves in čelno trčil v drevo. Pri tem je potnik z zadnjega sedeža, ki ni bil privezan z varnostnim pasom, padel iz avtomobila in se hudo poškodoval, so sporočili s PU Kranj.