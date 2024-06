Talibani potrdili udeležbo na konferenci o Afganistanu v Dohi

Kabul, 16. junija - Talibani so potrdili, da se bo konference o Afganistanu v Dohi udeležila tudi njihova delegacija. Po poročanju afganistanskih medijev si želijo okrepiti humanitarno pomoč in poslovne priložnosti. Zasedanje pod pokroviteljstvom Združenih narodov bo v katarski prestolnici potekalo od 30. junija do 1. julija.